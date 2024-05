La bimba di 10 mesi morta dopo avere ingerito candeggina a Noto: disposta l'autopsia

È una vicenda ancora tutta da chiarire quella che ha portato alla morte una bimba di soli dieci mesi a Noto. La Procura di Siracusa vuole vederci chiaro e dopo avere aperto un'inchiesta ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della piccola. L'esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni a Catania, nel frattempo la salma della bambina è stata trasferita nell'obitorio del Trigona di Noto, l'ospedale in cui, ieri pomeriggio 9 maggio, la piccola era arrivata in condizioni disperate.

I medici non hanno potuto fare nulla per salvarla: era già in stato di incoscienza, le manovre rianimatorie non sono riuscite a evitare la tragedia. La piccola abitava con i giovanissimi genitori e i due fratellini in una casa in contrada Busolmone, ora sequestrata per permettere tutti i rilievi relativi all'inchiesta. I carabinieri hanno terminato un delicato sopralluogo nella serata di ieri.

In base a quanto ha raccontato la madre, una ventenne, la piccola sarebbe caduta dal girello in un secchio con acqua e candeggina, ingerendola. L’ipotesi dell’incidente domestico viene tenuta tuttora in considerazione, ma gli inquirenti dovranno ricostruire ogni aspetto della triste vicenda che ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Noto.