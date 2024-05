Tragedia a Noto, bimba di dieci mesi muore dopo aver ingerito candeggina

Una bimba di dieci morta è morta a Noto dopo aver bevuto della candeggina. L'incredibile tragedia nel pomeriggio. La vittima viveva insieme alla famiglia, e sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Siracusa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ricevuto, intorno alle 16.45, la segnalazione dal pronto soccorso dove la piccola era stata trasportata.

Non si comprende, per il momento, in che modo la bimba abbia assunto quella dose di candeggina: secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere caduta in un secchio. Si tratta solo di una ipotesi, frattanto i carabinieri si sono recati nell’abitazione della famiglia in cui c'è la madre, sotto shock per la tragedia, insieme ad altri bambini.