Una studentessa diciottenne di Solarino la vittima dell'investimento sulla circonvallazione di Catania

La vittima dell’investimento sulla circonvallazione di Catania è una studentessa di Solarino, centro della provincia di Siracusa. C. A., la diciottenne morta nell’incidente stradale avvenuto ieri sera (7 novembre) in viale Andrea Doria, è stata prima investita da uno scooter Honda e poi travolta da una Fiat Punto. Nell’incidente sono rimasti feriti, in maniera non grave, un giovane che stava attraversando la strada con lei e il motociclista. Entrambi sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Sull'accaduto indaga la Poliza locale coordinata dalla Procura di Catania che ha aperto un’inchiesta.

In alto il luogo dell'incidente (foto fornita da Lungomare Liberato)