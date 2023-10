Siracusa, incidente stradale sfocia nella violenza: dopo le botte un uomo impugna la pistola

Una mancata precedenza stradale è sfociata in violenza a Siracusa. Dopo un incidente in piazza Ernesto Cosenza, nella zona residenziale della città, un automobilista e due ragazzi a bordo di un altro mezzo se le sono date di santa ragione. Ma non solo la rissa: l'uomo ha infatti improvvisamente impugnato una pistola e l'ha puntata contro i due giovani, scatenando il panico.

Alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme al numero unico per le emergenze 112 e sul posto sono subito arrivate due volanti della polizia. Attimi concitati, durante i quali l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - è stato bloccato. L'arma non è stata ritrovata, lui ha raccontato di essere stato aggredito dai ragazzi e di avere riportato alcune ferite. Una versione ancora da accertare, le indagini per ricostruire quanto accaduto sono in corso. Si cerca anche l'arma di cui l'automobilista era in possesso.

Si tratta dell'ennesimo caso di violenza nella zone della "Pizzuta" a Siracusa. Negli ultimi mesi vari episodi sono stati segnalati alla polizia e ai carabinieri, dalle risse alle rapine, facendo inevitabilmente crescere la paura tra i residenti.