Incidente a Siracusa, donna investita da uno scooter mentre attraversa la strada

Incidente ieri sera in via Lentini, a Siracusa. Una donna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando la strada. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter non avrebbe fatto in tempo a fermarsi e il proprietario, con un altro soggetto in sella, non avrebbero prestato soccorso, ma sarebbero andati via.

I passanti, vista la scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure, ma in considerazione delle ferite riportate, hanno trasportato la donna, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

I giovani che avevano investito la donna, dopo poco, si sono presentati spontaneamente in questura: si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine.