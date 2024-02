Lite per una mancata precedenza a Siracusa: automobilista picchia un diciassettenne, trasportato in ospedale

La lite all'incrocio, poi l'inseguimento e l'aggressione. Ad avere la peggio è stato un diciassettenne, che a Siracusa è finito all'ospedale dopo essere stato picchiato da un automobilista per una presunta mancata precedenza. In base a quanto le forze dell'ordine hanno ricostruito, il giovane si trovava a bordo del suo scooter nella zona della Pizzuta, quando in via Luigi Monti è riuscito a malapena ad evitare lo scontro con un'auto che ha invaso la sua corsia.

Ha preso vita un'accesa discussione tra i due, poi il ragazzo ha rimesso in moto, ma l'automobilista non si è rassegnato e lo ha inseguito. Ad un successivo incrocio è esplosa la violenza: l'uomo alla guida dell'auto è sceso dal mezzo e ha raggiunto il giovane, colpendolo più volte in faccia. Una scena a cui avrebbero assitito alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme. Sul posto è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri che hanno avviato le indagini per rintracciare l'aggressore, che si è nel frattempo allontanato. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale Umberto I: ha riportato gravi ferite al naso e un trauma cervicale.