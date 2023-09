Siracusa, attività commerciali prese di mira a Ortigia: furto al ristorante La Tavernetta

Nuovo furto in un’attività commerciale a Ortigia; si tratta del secondo in pochi giorni. Ad essere preso di mira, questa volta il ristorante La Tavernetta in via Cavour dove ignoti nella notte tra lunedì e martedì si sono introdotti all’interno del ristorante, mettendolo a soqquadro.

Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero scavalcato il cancello di ingresso, forzato una griglia, entrando nel ristorante. Lì, si sarebbero diretti alla cassa e rubato pochi euro che vi erano. I ladri hanno distrutto circa 30 bottiglie di olio, rubandone diverse di vino e di liquori. Chi ha compiuto il raid ha pure bevuto all’interno del ristorante.

Il titolare che ha scoperto il furto l’indomani ha denunciato tutto. Sul posto è giunta la Polizia Scientifica per effettuare tutti i rilievi del caso. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per trovare ulteriori elementi utili per le indagini.

Qualche ora prima era stato preso di mira il caseificio Borderi sempre ad Ortigia. La somma che i ladri sono riusciti a rubare si aggirerebbe intorno a 20 mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che a compiere il furto siano stati un uomo e una donna. I due, intorno alle 20 di sabato scorso, si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio distruggendo la vetrina, una volta entrati avrebbero forzato la cassa e rubato tutto l’incasso, circa 20mila euro. Infine, sarebbero fuggiti in un orario in cui la zona è molto trafficata.

Nessuno, secondo le prime informazioni, avrebbe sentito e visto qualcosa di sospetto. Di fondamentale importanza saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza che già sono al vaglio delle forze dell'ordine.