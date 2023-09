Siracusa, furto al caseificio Borderi: rubato tutto l'incasso da 20 mila euro

Furto ai danni del noto caseificio Borderi di Ortigia, a Siracusa. Ingenti i danni provocati al locale, che è dotato di un servizio di videosorveglianza, e la somma che i ladri sono riusciti a rubare si aggirerebbe intorno a 20 mila euro.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che a compiere il furto siano stati un uomo e una donna. I due, intorno alle 20 di sabato scorso, si sarebbero introdotti all’interno dell’edificio distruggendo la vetrina, una volta entrati avrebbero forzato la cassa e rubato tutto l’incasso, circa 20mila euro. Infine, sarebbero fuggiti in un orario in cui la zona è molto trafficata.

Nessuno, secondo le prime informazioni, avrebbe sentito e visto qualcosa di sospetto. Di fondamentale importanza saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza che già sono al vaglio delle forze dell'ordine.

Tra i primi ad esprimere solidarietà è stato il gruppo consiliare “Insieme”: “Pensiamo che in momenti come questi sia fondamentale mostrare solidarietà e sostegno agli imprenditori e ai cittadini della nostra comunità che si trovano ad affrontare simili sfide. Le forze dell’ordine svolgono un ruolo cruciale nella nostra società, e situazioni come questa mettono in luce l’importanza del loro lavoro per preservare la tranquillità e la sicurezza del nostro territorio".