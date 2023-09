Ancora furti con spaccata a Siracusa: secondo raid in 3 giorni in un negozio di toelettatura per cani

Continuano i furti con spaccata a Siracusa. E così, dopo i due episodi avvenuti ad Ortigia in pochi giorni, questa volta i ladri si sono spostati nella zona nord della città. Ad essere preso di mira per due volte in tre giorni, il negozio di toelettatura per cani “Qua la Zampa” con due furti in pochi ore.

Il primo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver distrutto la porta d’ingresso, i ladri hanno rubato la cassa con circa 500 euro. Dopo tre giorni, nuova incursione con furto del pc in negozio. Il titolare del negozio, accortosi del danno, ha chiamato le forze dell'ordine che si sono recate sul posto, hanno ascoltato l'uomo, effettuato i rilievi.

È allarme a Siracusa: nei giorni scorsi i furti erano avvenuti presso il ristorante La Tavernetta in via Cavour dove ignoti nella notte tra lunedì e martedì si sono introdotti all’interno del ristorante, mettendolo a soqquadro, rubando pochi euro presenti in cassa e distruggendo circa 30 bottiglie di olio, rubandone diverse di vino e di liquori.

Qualche ora prima era stato preso di mira il caseificio Borderi sempre ad Ortigia. La somma che i ladri sono riusciti a rubare si aggirerebbe intorno a 20 mila euro.