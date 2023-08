Noto, il furto dello scooter e la violenza: tre giovani picchiati

Tre giovani aggrediti, tra cui dei minorenni a Calabernardo, una frazione balneare di Noto, in provincia di Siracusa. Calci e pugni nei pressi della spiaggia, durante una rissa tra due gruppi: le vittime sarebbero finite nel mirino di alcuni ragazzi con età tra i venti e i venticinque anni. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri, ma gli aggressori si erano già dati alla fuga. I tre giovani rimasti feriti sono invece stati trasportati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione la violenza sarebbe esplosa in seguito al furto del ciclomotore subito da uno dei minorenni. Gli amici avrebbero cercato di difenderlo, ma la discussione sarebbe poi degenerata. Le indagini sono tuttora in corso, ma ora è allarme aggressioni nel Siracusano.

Quello a Noto è infatti il terzo caso di violenza in pochi giorni. La scorsa settimana un ragazzo nordafricano è stato pestato a sangue a Cassibile ed è in condizioni gravissime in ospedale. Per l'aggressione sono stati fermati tre uomini di 59, 22 e 25 anni, sono accusati di tentato omicidio aggravato in concorso. I primi due sono stati portati in carcere, mentre il venticinquenne è stato posto ai domiciliari. Un quarto uomo di 57 anni è stato denunciato. Un altro episodio preoccupante si è verificato a Carlentini, dove un uomo è stato colpito con un casco più volte, dopo aver rimproverato alcuni giovani per degli schiamazzi.