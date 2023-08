Carlentini, grave un uomo aggredito da tre ragazzi e colpito con un casco alla testa

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri sull’aggressione avvenuta mercoledi sera, sera nei confronti di un uomo V.A., residente alla periferia sud della città. L’uomo è stato colpito al volto con un casco al culmine di una lite. La vittima, mercoledi sera, avrebbe redarguito alcuni giovani a bordo di un ciclomotore nella zona di via Morelli. A quel punto i tre giovani sono scesi dal mezzo e, dopo essersi avvicinato all'uomo, uno di loro gli ha rifilato un colpo alla testa con il casco. L'uomo è scaraventato a terra sanguinante. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorsi e l'ambulanza del 118. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale di Lentini, nel reparto di medicina con una prognosi di 30 giorni. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la vicenda per risalire ai tre autori dell'aggressione.