A Cassibile un uomo pestato a sangue: è grave in ospedale

Un uomo è stato preso a calci e a pugni ed è stato trovato sanguinante per terra in via Nazionale, a Cassibile, in provincia di Siracusa. Si tratta di un 40enne nordafricano che sarebbe stato preso di mira da un gruppo di giovani, ancora non è chiaro se a entrare in azione siano stati alcuni suoi connazionali. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia. E' stato trasportato in ospedale, ha riportato ferite gravi al petto e al volto. In corso le indagini per risalire agli autori del pestaggio, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.