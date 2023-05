Siracusa, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinario

Un operaio di 31 anni ha perso la vita questa mattina a Siracusa a causa di un incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata in un'azienda metalmeccanica in contrada Targia, all'ingresso nord della città. Intorno alle 11 un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, sarebbe stato schiacciato da un pesante macchinario. Sul posto è atterrato anche un elicottero del 118 per un eventuale trasporto d'urgenza in ospedale ma l'operaio era già morto.

La procura di Siracusa ha aperto un'indagine disponendo come da prassi un'ispezione cadaverica sulla salma dell'operaio. La polizia che sta curando le indagini sta anche sentendo i colleghi della vittima per far luce sulle cause dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità.

Sul posto, oltre alla polizia di stato anche i vigili del fuoco la polizia municipale di Siracusa.

Notizia in aggiornamento

