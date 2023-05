Siracusa, precipita da un ponteggio mentre lavora in un cantiere: allarme sicurezza sul lavoro

Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. E di nuovo a Siracusa. Questa volta, per fortuna, l’operaio è solo rimasto ferito e non è in pericolo di vita. Ma adesso è allarme sicurezza nei cantieri. L’uomo è caduto da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere nello stabilimento Versalis. Un volo di alcuni metri e l’uomo è precipitato per terra. Immediati i soccorsi, è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Siracusa. Ha riportato una frattura ad una gamba e una ferita alla mano.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta ed è stata sequestrata l’area del cantiere dove è avvenuto l’incidente. Indaga la polizia.

La settimana scorsa, il 5 maggio, invece, un operaio di 31 anni, Luca Di Noto, ha perso la vita a Siracusa in un incidente sul lavoro. L’incidente era avvenuto in un'azienda metalmeccanica in contrada Targia, all'ingresso nord della città. L’uomo era rimasto schiacciato da un pesante macchinario.

E ancora, il 3 maggio, a Palermo, un operaio di 47 anni di origini marocchine, è morto finendo dentro un autocompattatore. L’uomo stava lavorando quando è finito dentro il mezzo per la raccolta dei rifiuti. I sanitari hanno fatto di tutto per rianimarlo ma è deceduto. Alcuni giorni prima, nel Ragusano, un altro episodio. Era il 26 aprile quando nel capannone di una azienda agricola lungo la strada provinciale 25 che collega Ragusa con a Marina di Ragusa, un operaio è precipitato mentre tinteggiava un soffitto.

I sindacati tornano a chiedere maggiore attenzione sul tema della sicurezza sul posto di lavoro.

