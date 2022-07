Carambola con 7 auto sulla Siracusa-Catania: i feriti portati in due ospedali

Un incidente stradale ha coinvolto sette auto nelle prime ore del mattino di oggi (16 luglio) sulla Siracusa-Catania, in direzione del capoluogo artuseo. Secondo le prime infomazioni un primo impatto si sarebbe verificato nel viadotto Veneziano, a pochi chilometri da Augusta, nel tratto stradale tra due gallerie.

Subito dopo lo scontro tra alcuni veicoli sarebbero sopraggiunti altri mezzi che si sono schiantati contro i primi. Sette le auto coinvolte e diversi feriti che, dalle prime valutazioni mediche dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente per prestare soccorso, non avrebbero subito gravi conseguenze fisiche.

Gli automobilisti coinvolti nel doppio incidente sono stati trasportati in due ospedali, ad Augusta ed a Lentini. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Lentini per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Le auto sono state rimosse dal centro della carreggiata e la strada è stata regolarmente riaperta per permettere il ripristino del traffico veicolare.

