Schianto con lo scooter a Carlentini, ventenne grave in ospedale

Ancora un grave incidente stradale in Sicilia. Uno schianto si è verificato oggi pomeriggio in via Eschilo, a Carlentini. Secondo quanto ricostruito, un giovane di 20 anni, intorno alle 14, ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Non sembra, per il momento, che ci siano altri mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che in quel momento si trovava a passare da via Eschilo, di ritorno da un intervento. A ricostruire la dinamica, i carabinieri della compagnia di Augusta allertati da una segnalazione inviata al centralino del 112. Il giovane che nella caduta avrebbe battuto la testa con violenza e vista la gravità delle ferite è stato trasportato a Siracusa, in prognosi riservata.

