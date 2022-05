Scontro auto-moto tra Siracusa e Floridia: amputazione per un 33enne, ma non rischia la vita

Non è in pericolo di vita ma ha dovuto subire la parziale amputazione della gamba sinistra.

È ancora in terapia intensiva all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato in elisoccorso, il 33enne rimasto gravemente ferito nell’incidente di martedì scorso lungo la statale che collega Siracusa e Floridia. L'uomo è vigile, ma la grave frattura esposta ha costretto i medici all'intervento di amputazione.

Martedì era in sella alla sua moto, una Suzuki, quando si è scontrato con un’auto con a bordo un gruppo di turisti stranieri. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per verificare le responsabilità. A provocare il violentissimo impatto, secondo alcune testimonianze, sarebbe stata una inversione a U dell'auto nel momento in cui sopraggiungeva la moto.

