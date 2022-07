Imprenditore di Floridia muore dopo 3 mesi dall'incidente: mistero sulle cause del sinistro

È morto l'imprenditore edile di Floridia, Gaetano Santoro, vittima di un incidente alla vigilia di Pasqua. Dopo 3 mesi e cinque giorni è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania dove il 54enne era ricoverato. Lascia la moglie e due figli.

Santoro alla vigilia di Pasqua si trovava, di pomeriggio, alla guida della sua moto, una Sh Honda, in transito sulla Provinciale 12 Cassibile - Floridia. L'imprenditore venne trovato sull'asfalto, privo di sensi, subito dopo il curvone del carcere di Cavadonna in direzione Floridia. I soccorritori lo portarono subito in ospedale dove venne ricoverato in Rianimazione.

Intervenne la polizia municipale di Siracusa per i rilievi e la prima ipotesi fu incidente autonomo ma ciò non convinse la famiglia. Lo scorso 28 maggio, infatti, la moglie di Santoro si rivolse allo studio legale di Emanuele Scorpo, lanciando un appello: "Chi sa parli". Ma fino ad oggi nessuna risposta. Gli avvocati stanno tentando tutte le strade possibili per verificare se qualcuno abbia causato la caduta della vittima.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Mi dispiace tantissimo. Condoglianze alla famiglia. Riposi in pace Angioletto Tano ti ricordo con affetto amico degli amici non sapevo niente di questo tuo incidente spero che inchiesta va avanti e che trovano il colpevole la paga se non parla", scrive un amico. "La mattina al Bar Incontri e la corsa a chi doveva pagare i caffé !! Un abbraccio Tano", scrive Salvatore Burgio.

