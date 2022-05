Morto a Siracusa il pittore Giovanni Alfano, Sgarbi lo definì "al centro dell'arte"

Lutto nel mondo dell'arte siciliana. È morto il pittore siracusano Giovanni Alfano, aveva 85 anni. Aveva iniziato la sua attività nel 1958, sotto l'incoraggiamento del Maestro Renato Guttuso. Alfano dipingeva prevalentemente paesaggi, fiori e figure e sono state tantissime le mostre, sia in Italia che all'estero. Vittorio Sgarbi, che ha sempre apprezzato le sue opere, lo aveva definito “al centro dell’arte”.

Tra i 200 riconoscimenti ottenuti in carriera, spicca quello alla carriera “Leone dei Dogi”, Premio Biennale per le Arti Visive, premiato dalla giuria internazionale di critici d’arte della Artexpò Gallery.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Grande maestro lo ricorderò sempre R.I.P", ha scritto Rosalba Campisi, mentre Corrado Russo lo ricorda come "Sempre all'Opera ..... inarrestabile". In molti, tra cui Giusy Pintabona sottolinea come fosse "una persona buona" e in tantissimi lo omaggiano chiamandolo "Grande Maestro". Ed è così che lo saluta Deila Caruso: "Buon viaggio caro Giovanni di te mi resteranno alcuni quadri in salotto e il ricordo di una buona amicizia".

I funerali avranno luogo il 23 maggio prossimo nella chiesa di Santa Rita a Siracusa alle 9:30.

© Riproduzione riservata