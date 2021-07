Giallo a Lentini, madre e figlia trovate morte a distanza di 24 ore

E’ giallo a Lentini, in provincia di Siracusa, dove due donne - madre e figlia - sono state trovate senza vita a distanza di 24 ore. Il primo corpo, quello della figlia, è stato trovato lo scorso venerdì mattina, mentre l'altro, quello dell’anziana, nella notte tra sabato e domenica.

La figlia, una donna di 54 anni, è stata trovata in un appartamento in una palazzina di via Gorizia. Nella tarda serata di sabato, gli stessi militari, dopo la segnalazione di un familiare, hanno trovato in un garage, in via Murganzio, il corpo senza dell'anziana madre della donna.

Entrambi i cadaveri erano già in stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo. Sulle salme sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte anche se da una prima ispezione sembra non presentino segni di violenza.

