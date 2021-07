Trovato nella notte il cadavere in stato di decomposizione di un’anziana donna di circa 80 anni, all’interno di un garage in via Murganzio, a Lentini.

E’ stato un parente a fare la scoperta e a contattare i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire alla causa del decesso. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia sul corpo della donna, mentre il garage è stato già sottoposto a sequestro.

