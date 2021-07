Mamma e figlia trovate morte a Lentini: eseguite le autopsie, nuovi sopralluoghi del Ris

Autopsia oggi sulle salme delle due donne, Lucia Marino, 56 anni, e Francesca Oliva, 80 anni, figlia e madre trovate morte a Lentini.

Il medico legale, incaricato dalla procura ha iniziato dal cadavere della più giovane che era in avanzato stato di decomposizione. Come sostenuto dagli inquirenti serviranno altri elementi per stabilire se il decesso è riconducibile a una morte violenta o a un malore.

I carabinieri del Ris di Messina hanno svolto sopralluoghi nella casa della 56enne, in via Gorizia, dove è stata rinvenuta cadavere, e nel garage in via Murganzio, in cui, nella serata di sabato, è stata trovata la salma della madre della 56enne, la cui autopsia è stata programmata nelle prossime ore.

I militari del Ris raccoglieranno tessuti e tracce organiche per capire se in quella casa erano presenti altre persone in quei minuti drammatici per entrambe le donne.

