Nuova intimidazione a Siracusa, incendiata un'altra auto: avviata un'inchiesta

Ancora un'intimidazione del Siracusano. Ancora un'auto in fiamme. Da settimane continua l'offensiva della criminalità organizzata e del racket delle estorsioni. Un incendio ha distrutto una macchina parcheggiata in via Sommatino, nella zona nord di Siracusa. E il rogo ha coinvolto un’altra auto parcheggiata nelle vicinanze.

Avvertiti dai residenti, sono stati i vigili del fuoco a domare le fiamme. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta che si lega alla serie di intimidazioni avvenute nei giorni scorsi nel Siracusano, tra cui il rogo alla macchina di un consigliere comunale di Priolo, la bomba ad una macelleria di Siracusa, gli incendi ai danni di altre auto e ad un mini market.

Nel conto, ci sono anche tre ordigni rudimentali per fortuna rimasti inesplosi nelle settimane scorse.

© Riproduzione riservata