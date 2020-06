Intimidazione a Siracusa, sfondano la vetrina di un supermercato e appiccano l'incendio

Incendio con fine intimidatorio a Siracusa alle prime ore dell'alba. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, nel cuore della città, in via Vincenzo Gioberti, per domare un incendio divampato all'interno di un mini market dentro il quale hanno trovato una Ford Fiesta usata come ariete per sfondare la vetrina.

I pompieri hanno provveduto a spostare l’autovettura che ostruiva l’accesso al mini market e a spegnere l’incendio appiccato con del liquido infiammabile all'ingresso dell'esercizio commerciale, di probabile natura dolosa. Sul posto anche la polizia che ha accertato che l’automobile era stata rubata alcuni giorni fa nel capoluogo. Indagini in corso.

E intorno alle 3 un rogo si è verificato in via Vittorio Veneto, nel centro storico di Ortigia: completamente distrutte due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto ed uno scooter, che si trovavano parcheggiati. Annerito anche il prospetto di un'abitazione a pianterreno. Anche in questo caso sembra chiara la matrice dolosa dell'incendio.

© Riproduzione riservata