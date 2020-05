Minaccia compagna e picchia invalido che voleva aiutare la donna: un arresto a Siracusa

Un 39enne siracusano è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo aveva prima, minacciato con un coltello la compagna, nella casa della quale viveva, intimandole di dargli 10 euro per comprare la droga, e dopo, picchiato un invalido su una sedia a rotelle accorso per aiutare la donna.

All’arrivo degli agenti, il 39enne li ha minacciati ma è stato subito disarmato e arrestato: è ai domiciliari nella propria abitazione.

© Riproduzione riservata