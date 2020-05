Fase 2, troppa gente e a Siracusa viene chiusa la pista ciclabile

Nuovamente chiusa, da oggi, la fruizione della pista ciclabile «Rossana Maiorca», che potrà solo essere attraversata per recarsi nelle aree prospicienti il mare. Lo ha deciso il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha firmato l’ordinanza motivata con la costanze presenza, lungo il tracciato e all’ingresso tra largo Puglie e piazza Cappuccini, di assembramenti di persone che non rispettavano la distanza di sicurezza minima richiesta per evitare il contagio da covid-19.

"Mi dispiace dover adottare questo provvedimento - afferma il sindaco Italia - ma il mio primo dovere è di preservare la salute pubblica. Le misure di allentamento del blocco non significano che siamo fuori dall’emergenza ma semplicemente che si sta tentando un faticoso e lento ritorno alla normalità, soprattutto per consentire la ripresa delle attività economiche. Occorrono comportamenti responsabili da parte di tutti per evitare un aumento dei contagi. Occorre comprendere che l’attività motoria è consentita ma in forma individuale e non in gruppo e che la distanza tra le persone va sempre rispettata».

Chi vìola il divieto rischia una sanzione da 400 a 3 mila euro. ANSA

