Una donna di 33 anni, siracusana, è stata denunciata dagli agenti delle Volanti per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. È stata trovata in possesso di 33,5 grammi di marijuana ed hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un 39enne per consumo personale di droga.

Infine, denunciato un giovane di 27 anni per aver violato la misura dell’affidamento ai servizi sociali cui è sottoposto.

