Siracusa, disinnescata bomba rudimentale trovata su un'auto

Una bomba rudimentale contenuta in una scatola è stata trovata questa notte dalla polizia di Siracusa sopra il parabrezza di un'automobile, parcheggiata in via Pietro Novelli, nella zona nord di Siracusa. Sono stati gli agenti della Questura a recarsi sul posto insieme agli artificieri ed ai vigili del fuoco dopo una segnalazione di un residente della zona.

Il pacco esplosivo è stato disinnescato ma sarebbe stato un problema alla miccia ad evitare la deflagrazione. Non è ancora chiaro a chi era rivolta l’intimidazione ma gli inquirenti stanno per il momento focalizzando l’attenzione sul proprietario dell’auto.

Nei mesi scorsi, un ordigno rudimentale fu fatto esplodere, proprio in questa zona, contro una attività commerciale aperta da poco. Due giorni fa, un incendio ha divorato un chiosco in legno ricavato nell’area della pista ciclabile di Siracusa. AGI

