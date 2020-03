Nasconde cocaina in casa: arrestato a Siracusa

Il 60enne Luciano Di Nicola è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma hanno perquisito la sua abitazione trovando 16 grammi di cocaina pura. La sostanza, considerata la sua ingente quantità ed il fatto che fosse ancora da tagliare e da suddividere in dosi, era detenuta, con ogni probabilità, per essere rivenduta al dettaglio a vari assuntori. Durante la perquisizione sono stati trovati anche due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Di Nicola è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la propria abitazione.

© Riproduzione riservata