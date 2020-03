Gli agenti delle Volanti, ieri mattina, durante un controllo volto al contrasto del fenomeno dei furti di agrumi nella provincia, sono intervenuti in un fondo agricolo in via Tempio di Giove ed hanno denunciato tre siracusani, rispettivamente di 45, 27 e 22 anni per il reato di tentato furto di agrumi.

I tre sono già noti alle forze dell’ordine. Stavano rubando circa 500 chilogrammi di arance che avevano già suddiviso in 5 sacchi.

