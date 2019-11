Siracusa, 72enne minaccia un vicino di casa con barra di acciaio: denunciato

Settantaduenne minaccia un vicino di casa con una barra di acciaio utilizzata come bloccasterzo e viene denunciato dai poliziotti per minacce aggravate e possesso di oggetti atti a offendere. È accaduto ieri pomeriggio a Siracusa, in zona Grottasanta. All'origine del gesto, vecchi rancori tra i due.

Sempre ieri, ma poco dopo la mezzanotte, agenti delle Volanti sono intervenuti in via Ravanusa per l’incendio doloso di un’autovettura Fiat Punto di proprietà di una donna siracusana di 47 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e sono in corso indagini.

Infine, la scorsa notte, i poliziotti sono intervenuti a Priolo Gargallo per l’incendio, per cause in fase di accertamento, di un’autovettura Ssangyong Korando.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, indagini in corso.

