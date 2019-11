Droga, baby-pusher a Siracusa: scattano tre denunce

Tre minori sono stati denunciati dalla polizia di Siracusa per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I tre giovani, due di 16 anni ed uno di 17, sono stati sorpresi, nei pressi di via Estonia, in possesso di hashish.

Alla vista della polizia, sono apparsi nervosi e due di loro hanno gettato per terra un involucro contenente 9 dosi di hashish mentre il terzo ne ha consegnato uno spontaneamente, contenente sempre droga.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a fare piena luce sull'attività di spaccio svolta dai tre ragazzi e sulle fonti di approvvigionamento dello stupefacente.

© Riproduzione riservata