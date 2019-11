Controlli sul territorio a Siracusa: scattano multe, denunce e arresti

Arresti, multe e denunce: questo il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri ad Ortigia e a Fontane Bianche e nelle zone più degradate di Siracusa.

Il servizio ha portato al controllo di un totale di 73 veicoli e 102 persone, con il sanzionamento di svariate infrazioni al codice della strada, per un totale di complessivi 56 punti decurtati dalle patenti dei contravventori e contravvenzioni elevate per circa 9.400 euro.

Fra le violazioni più riscontrate, la mancata revisione dei veicoli e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter, violazione alla quale consegue il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Denuncia e fermo amministrativo per il veicolo invece per un senegalese perché trovato alla guida di un'auto senza patente.

I controlli si sono concentrati anche sui soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione. Il 33enne di Siracusa Angelo Dicembre è stato arrestato per evasione in quanto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso al di fuori della sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Denunciati anche quattro giovani tra i 20 e i 30 per aver violato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

Attivati anche servizi antidroga, durante i quali: un 18enne disoccupato, trovato in possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo, è stato denunciato a piede libero, mentre altre cinque persone, trovate in possesso di 5,77 grammi di cocaina e 3,15 di marijuana per uso personale, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa competente, quali assuntori.

Infine, un 30enne disoccupato pluripregiudicato, già noto alle forze di Polizia, è stato denunciato per il reato di furto.

