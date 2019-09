Siracusa, controlli sul territorio: denunciate tre persone

Controlli sul territorio nella giornata di ieri, nell’ambito dell’operazione “Trinacria” a Siracusa. Gli agenti delle Volanti hanno controllato complessivamente 346 veicoli, identificato 38 persone, elevato 4 sanzioni amministrative, sequestrato 2 veicoli e controllato 14 persone sottoposte a limitazioni della libertà personale.

Inoltre, nell’ambito del servizio, gli agenti hanno denunciato un uomo di 46 anni per porto abusivo di arma da taglio, un altro, di 51 anni, per furto di energia elettrica ed, infine, un siracusano di 34 anni per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare cui è sottoposto.

