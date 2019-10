Operazione antidroga a Siracusa, una palazzina la centrale dello spaccio

Operazione antidroga a Siracusa. La polizia è intervenuta in via Algeri, nel quartiere della Mazzarrona. Gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno eseguito il decreto di sequestro del cancello in ferro con vetri a specchio abusivamente posto all’ingresso dello stabile e costruito appositamente.

Secondo gli investigatori proprio all'interno dell'edificio si svolgeva attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cancello era predisposto con un foro con una canaletta in plastica ed un’apertura ricavata nella finestra sovrastante in plexiglass. In questa maniera potevano passare banconote e droga.

Un diciottenne, Santo Di Maria, è stato fermato mentre stava scappando. Dalla perquisizione domiciliare sono stati trovati 140 grammi di cocaina, suddivisi in oltre 200 dosi pronte allo spaccio, 70 grammi di marijuana anch’essa suddivisa in dosi, 6 grammi di hashish, oltre a 1137 euro in contanti e vari bilancini per la pesatura dello stupefacente. Nella terrazza del palazzo sono stati trovati involucri contenenti oltre 60 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish.

