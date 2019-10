Siracusa, vendeva pesce non tracciato: oltre 6mila euro di multa a un ambulante

Vendeva abusivamente pesce non tracciato a Siracusa. Nel corso dei controlli della Capitaneria di Porto di Siracusa, in collaborazione con la Polizia, in zona Borgo Minniti che ogni mercoledì si apre al mercato settimanale, è stato individuato un banco su cui un venditore abusivo esponeva prodotti ittici di vario genere, tutto senza certificato di tracciabilità.

Sono stati posti sotto sequestro 71,5 chili di pesce spada, 50 chili di lampughe, 6 chili di pesce ombra e 5 chili di polpo. Nel furgone inoltre l'ambulante nascondeva 9 casse di esemplari di novellame di pesce spada.

Da un esame dell'Asp di Siracusa il prodotto è risultato idoneo al consumo e destinato a tre Istituti caritatevoli della provincia. Al venditore invece sono state elevate due sanzioni amministrative: una da 1500 euro per il prodotto esposto sul banco e una da 5.333 euro per il novellame di pesce spada.

© Riproduzione riservata