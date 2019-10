Siracusa, sequestrato cancello: impediva l'accesso della polizia nella piazza di spaccio

Ancora un cancello abusivo per impedire l'accesso della polizia nella piazza di spaccio è stato sequestrato a Siracusa. Ieri, agenti della Squadra Mobile e delle Volanti sono intervenuti in via Immordini dove un fabbro stava installando un cancello blindato nell’atrio del portone di accesso.

La struttura in ferro è stata rimossa e posta sotto sequestro.

"L’azione repressiva e preventiva che la Polizia di Stato sta conducendo senza tregua in questi mesi, finalizzata al contrasto alle piazze dello spaccio siracusane, afferma il Questore Gabriella Ioppolo, sta fornendo apprezzabili risultati investigativi, dimostrando con i fatti che lo Stato presidia in maniera efficace il nostro territorio, non tollerando nessuna zona franca ove i criminali possano svolgere indisturbati i lori traffici. Tali operazioni di Polizia, conclude il Questore, continueranno senza soluzione di continuità per i mesi a seguire".

