Noto, ruba l'incasso di una slot machine: arrestato 22enne

Un 22enne di Noto, Salvatore Cannata, è stato arrestato per furto aggravato. Alle ore 9.30 di ieri, gli agenti in servizio di controllo del territorio sono intervenuti, a seguito di segnalazione, in una rivendita di tabacchi in viale Principe di Piemonte dove, poco prima, un giovane aveva rubato l’incasso di una slot machine pari a circa mille euro, per poi darsi alla fuga.

Subito sono partite le indagini che hanno portato ad arrestare Cannata che è stato posto agli arresti domiciliari.

