Noto, arrestati 4 topi d’appartamento: agivano tra San Corrado di Fuori e Sant’Elia

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per tentato furto aggravato in abitazione: si tratta di Alfio Bonconsiglio, 51 anni, Orazio Amara, 46 anni, Giovanni Calì, 30 anni, e Francesco Antonino, 38 anni, tutti originari di Catania.

Gli agenti, allertati dai cittadini di un’autovettura sospetta, sono intervenuti in località San Corrado Fuori le Mura dove si trovano numerose villette residenziali.

I poliziotti, giunti nella zona, già monitorata da giorni a causa di alcuni furti in abitazione, hanno notato una vettura in sosta nei pressi di una villa con due uomini a bordo che stavano aspettando altri due complici. Questi ultimi sono usciti dall’abitazione e, appena hanno visto la Polizia, hanno tentato di fuggire.

Gli agenti, dopo aver bloccato i quattro, li hanno arrestati e portati in carcere.

"Mi complimento con il Vice questore aggiunto Paolo Arena e con i suoi uomini per la brillante operazione di Polizia condotta in queste ultime ore", ha dichiarato il sindaco Corrado Bonfanti. "La presenza nella nostra Noto delle Forze dell’Ordine è ben percepita e anche questo episodio, che vede protagonisti nella segnalazione i miei concittadini, testimonia come collaborazione e denuncia siano alla base di ogni successo e risultato, determinanti per la dotazione di uomini e di mezzi necessari per la sicurezza e l’incolumità pubblica".

