Lite in famiglia, trovato un coltello a serramanico: denunciato 24enne a Siracusa

Gli Agenti delle Volanti sono intervenuti ieri pomeriggio in un’abitazione di Via Algeri per una lite in famiglia. Agli operatori della polizia, una donna di 22 anni ha raccontato di essere preoccupata perché il compagno, un siracusano di 24 anni, a causa del costante uso di sostanze stupefacenti, spesso andava in escandescenza, iniziando delle accese liti.

La giovane, insieme al figlio piccolo, si sarebbe, quindi, recata a casa della propria madre. Gli Agenti, dopo una perquisizione domiciliare, hanno sequestrato al giovane, in via precauzionale, alcuni coltelli, una mazza da baseball, un fucile da pesca subacqueo, una pistola giocattolo ed un coltello a serramanico di genere vietato.

Per la detenzione di quest’ultima arma da taglio, l’uomo è stato denunciato.

