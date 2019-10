Ruba i soldi dalla cassa di un negozio, arrestato 45enne a Siracusa

Un 45enne di Siracusa, Mario Comendatore, è stato raggiunto in carcere da una misura di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale per rapina. L'uomo si trova detenuto per un altro reato.

L'uomo, lo scorso 13 settembre, armato di pistola e con il volto travisato, è entrato in un negozio in Via Adige e, dopo aver minacciato la proprietaria, ha rubato il denaro contenuto nella cassa.

Dalle indagini degli investigatori della Squadra Mobile e dalla visione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, si è arrivati all’identificazione di Comendatore.

Dopo una perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione del 45enne, gli agenti hanno trovato e sequestrato gli indumenti utilizzati dal rapinatore per la rapina.

