Siracusa, ladro seriale a 15 anni: collocato in una struttura per minori

Un 15enne siracusano, accusato di furto, è stato collocato dagli agenti della Squadra Mobile in comunità, a seguito di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catania.

Il minore è stato riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato in concorso e di porto d’armi e di oggetti atti ad offendere.

Il 15enne è ritenuto responsabile di un furto all’interno del sito archeologico “Le Catacombe”, dove si è impossessato di tre telecamere di video sorveglianza, del denaro e della merce contenuti in tre distributori automatici di bibite e snack, con l’aggravante di aver commesso il fatto di notte, con violenza sulle cose e in concorso con altre due persone. È accusato anche di un furto all’interno di un impianto sportivo dove si è impossessato di indumenti sportivi, di un pc portatile, di alimenti vari e denaro e, infine, di un furto presso una stazione di servizio, all’interno della quale si è introdotto con un motociclo rubato e privo di targa, forzando un casotto in metallo e impossessandosi di circa 500 euro.

Il minore è stato accompagnato presso una comunità fuori provincia.

© Riproduzione riservata