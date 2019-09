Controlli a Lentini, scattano tre denunce

Gli agenti del Commissariato di polizia di Lentini, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, nell'ambito dell'operazione denominata "Trinacria" identificando 37 persone, controllando 15 veicoli, elevando 5 sanzioni amministrative e denunciando 3 uomini.

Due sono state denunciate per aver violato le limitazioni della libertà personale cui sono sottoposti e uno per aver simulato il furto del proprio motociclo per sottrarsi alle sanzioni amministrative di cui era destinatario.

