Lentini, controlli del territorio: scattano denunce e sanzioni

Gli agenti del Commissariato di polizia di Lentini, insieme al personale della Capitaneria di Porto di Augusta, nell’ambito dell’operazione di polizia denominata “Trinacria”, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio.

Quindici persone sono state identificate, 12 veicoli controllati, elevate 2 sanzioni amministrative ed effettuato 1 sequestro amministrativo. Inoltre, sono stati controllati 9 soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale.

I poliziotti hanno anche denunciato due uomini per detenzione di sostanze stupefacenti. Un 31enne, lentinese, già conosciuto alle forze di polizia, è stato trovato dagli investigatori in possesso di 5 dosi di marijuana, pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Un 27enne, sempre di Lentini, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pianta di canapa indiana e di un apparato composto di lampada e ventilatore per la coltura dello stupefacente.

