Controlli a Lentini, identificate 30 persone ed elevata una sanzione

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito del progetto “Trinacria”, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lentini, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio identificando 30 persone, controllando 984 veicoli (con e senza sistemi elettronici), elevando una sanzione amministrativa e ritirando un documento.

Intanto a Noto, gli agenti insieme a personale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio identificando 65 persone, controllando 58 veicoli, elevando 44 sanzioni amministrative, sequestrando 3 veicoli e controllando 35 persone sottoposte ad obblighi.

Un uomo di 52 anni invece è stato denunciato per il reato di furto aggravato di 40 borse, in un negozio di pelletteria, per un valore di 3 mila euro. Le immediate indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di individuare l’autore del reato e di denunciarlo. Gli investigatori stanno lavorando sull’identificazione di un altro complice del furto.

