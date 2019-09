Droga a Siracusa, rimossi cancelli che proteggevano gli spacciatori

Due cancelli in ferro e vetro abusivamente installati all’ingresso delle palazzina Iacp di Via Italia 103 e di Via Immordini 12 sono stati sequestrati dai carabinieri di Siracusa in collaborazione con la polizia.

Nei mesi scorsi, erano state individuate le due aree come piazze dello spaccio di stupefacenti e la polizia aveva sequestrato quasi 4 chilogrammi di droga e apparecchiature radio che servivano agli spacciatori per comunicare con le vedette e segnalare la presenza di forze dell'ordine.

Gli spacciatori avevano inoltre realizzato, abusivamente, delle pesanti cancellate in ferro con vetri a specchio, in grado di garantire una rapida fuga nei vari appartamenti e l’occultamento dello stupefacente ed erano state realizzate occupando il terreno demaniale compreso fra il cancello e l’ingresso delle palazzine.

La procura ha quindi emesso i decreti di sequestro preventivo d’urgenza volti alla rimozione dei cancelli d’ingresso abusivi.

I due cancelli metallici aerano alti tre metri e larghi sempre tre metri, per un peso complessivo di circa 1000 chili ciascuno, il cui costo è pari a oltre 3 mila euro.

