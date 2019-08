Droga nel sottoscala a Siracusa: sequestrati cocaina, hashish e marijuana

Nascondevano droga in un sottoscala di via Italia 103 a Siracusa. A scovare due notti fa il materiale i carabinieri durante i consueti controlli sul territorio.

Un vero magazzino per lo spaccio da cui sono state sequestrate: 24 dosi di cocaina del peso di 3 grammi, una dose di marijuana e 69 di hashish di 60 grammi in totale; 4 ricetrasmittenti complete di batteria e carica batteria e la somma di 600 euro, sia in monete che contanti, provento dell’attività di spaccio.

Proseguono le indagini per identificare i responsabili del reato.

