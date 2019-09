Siracusa, si scambiano due panetti di hashish: arrestati

Stano scambiandosi la droga quando sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile e sono stati arrestati. È accaduto in via San Guglielmo Abate, a Siracusa. In manette, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti Umberto Pane di 45 anni e Antonino Frittitta di 39, entrambi siracusani.

Gli Agenti della Squadra Mobile hanno notato una consegna di due panetti di hashish tra Frittitta ed Pane. I poliziotti hanno bloccato i due ed hanno effettuato una ricognizione delle campagne adiacenti trovando e sequestrando 7 panetti e 15 ovuli della stessa sostanza stupefacente.

Pane è stato condotto in carcere e Frittitta posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata