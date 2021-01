Organizzano corsa clandestina di cavalli e pubblicano video su Facebook: 8 denunciati a Noto

Organizzano una corsa clandestina di cavalli lungo la strada statale 124, nel tratto compreso tra Noto e Palazzolo Acreide, e postano i video sui social network. Oltre ai like, partecipanti e organizzatori hanno ricavato anche una denuncia.

Le immagini infatti non sono passate inosservate ai carabinieri di Noto, che hanno denunciato otto persone all'autorità giudiziaria per maltrattamenti di animali e competizione non autorizzata.

Come si vede dal video, i partecipanti, con decine di motoveicoli, hanno invaso l’intero asse viario, per agevolare la gara e consentire ai due calessi di correre lungo la carreggiata.

Durante la gara si è registrato anche un incidente stradale, quando uno scooter con a bordo 3 persone ha impattato con un altro scooter provocando lesioni a due uomini.

I carabinieri della Stazione di Rosolini, comune dal quale proviene la maggior parte degli indagati, stanno raccogliendo, insieme ai colleghi di Avola e Noto, altre fonti di prova a carico degli attuali indagati e di altri soggetti in fase di identificazione, che verranno anche multati per aver violato le restrizioni anti-Covid.

Nel corso delle indagini, i militari sono riusciti a risalire ad entrambe le scuderie a cui appartengono i due cavalli che sono stato impegnati nella corsa. Anche se al momento solo uno dei due animali è stato rintracciato e sequestrato, insieme al calesse con cui aveva corso, fantini e proprietari degli animali sono stati denunciati per maltrattamenti di animali e competizione non autorizzata.

Accertamenti sono in corso sulle scuderie di Noto al fine di verificare, unitamente a personale della locale Asp, lo stato di salute degli animali con particolare attenzione all’eventuale rinvenimento nel sangue degli animali di sostanze dopanti, chiaro indizio del loro utilizzo nelle gare clandestine.

