Droga, coltivava canapa indiana a Melilli: il video del blitz, in casa trovato anche un pitone

Un 38enne incensurato, siracusano, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Augusta. I militari, con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno trovato all’interno dell'abitazione di campagna dell'uomo, in contrada Campana a Villasmundo, una coltivazione indoor di canapa indiana.

Il 38enne è accusato di coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti, e furto aggravato di energia elettrica. Nella casa era stato allestito, in una stanza, un sofisticato impianto di coltivazione con tanto di sistema di irrigazione, illuminazione artificiale, condizionamento e di controllo della temperatura e dell’umidità. La canapa indiana, già matura, era stata raccolta ed era in avanzata fase di essicazione, pronta per essere smerciata. In un altro locale trovati 5 chilogrammi di infiorescenze dello stupefacente. La sostanza stupefacente, posta in commercio al dettaglio, avrebbe verosimilmente fruttato circa 50 mila euro.

Nell’abitazione, i militari hanno trovato all’interno di una teca un esemplare di pitone "Molurus Bivittatus Albino", del peso di circa 30 Kg e lungo oltre tre metri e mezzo, del quale il 38enne non aveva alcuna documentazione. Il serpente, sequestrato dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura - Nucleo Cites di Catania, è stato affidato al responsabile della Ripartizione Faunistico-Venatoria di Catania per poi essere affidato alle cure del Bioparco di Carini.

© Riproduzione riservata